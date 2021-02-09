В машине находились три человека. Автомобиль был найден. В нем были обнаружены два взрослых тела. К поисковым работам в настоящий момент привлечены группа сотрудников МЧС по Кабардино-Балкарии, один беспилотник, работники противопожарной службы и Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС РФ а также сотрудник. правоохранительных органов, администрация Эльбрусского района, добровольцы и помощники.
В Кабардино-Балкарии возобновили поиски мальчика, пропавшего 7 месяцев назад
- Автор Хадижат
- 09 февраля, 2021. Вторник 14:05
В республике Кабардино-Балкария вновь начались поиски пропавшего мальчика, - сообщает ТАСС. Напомним, 30 июня, автомобиль ВАЗ-2109 упал в ущелье реки Баксан, между городом Тырныаузом и селением Былым.
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