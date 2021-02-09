В Кабардино-Балкарии возобновили поиски мальчика, пропавшего 7 месяцев назад

В машине находились три человека. Автомобиль был найден. В нем были обнаружены два взрослых тела. К поисковым работам в настоящий момент привлечены группа сотрудников МЧС по Кабардино-Балкарии, один беспилотник, работники противопожарной службы и Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС РФ а также сотрудник. правоохранительных органов, администрация Эльбрусского района, добровольцы и помощники.