ЗАМАНА - Акция по очистке лесных земель прошла в Дагестане

Акция по очистке лесных земель прошла в Дагестане

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09 февраля, 2021. Вторник 11:49
Акция по очистке лесных земель прошла в Дагестане

Акция по очистке лесных земель от мусора и горючих материалов, организованная в рамках подготовки к пожароопасному сезону 2021 года, прошла на территории лесного фонда Карабудахкентского района.

Акция по очистке лесных земель прошла в Дагестане
Общество

Мероприятие, в котором приняли участие 111 человек, прошло по инициативе «Карабудахкентского лесничествоа» совместно с администрацией села Губден.

 

 

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