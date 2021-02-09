Мероприятие, в котором приняли участие 111 человек, прошло по инициативе «Карабудахкентского лесничествоа» совместно с администрацией села Губден.
Акция по очистке лесных земель от мусора и горючих материалов, организованная в рамках подготовки к пожароопасному сезону 2021 года, прошла на территории лесного фонда Карабудахкентского района.
Мероприятие, в котором приняли участие 111 человек, прошло по инициативе «Карабудахкентского лесничествоа» совместно с администрацией села Губден.
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