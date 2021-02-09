В горах Дагестана наблюдается массовый падеж скота

По данным пресс-службы регионального министерства сельского хозяйства, падеж скота, зафиксированного на сегодняшний день в Кулинском районе республики, связан с отсутствием кормов и неблагоприятных условий содержания животных.

За разбором ситуации, наблюдаемой в племенном хозяйстве «Кулинский», а также за сбором более точной информации в район выдвинулся Комитет по ветеринарии РД совместно с Минсельхозпродом РД.