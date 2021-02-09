По информации пресс-службы республиканского управления СК России, обвиняемый занимался расследованием уголовного дела в отношении местного жителя. Чтобы ускорить процесс расследования, следователь УМВД по Махачкале подделал документы по уголовному делу учинив в них подписи вместо потерпевших.
В Махачкале будут судить следователя, превысившего должностные полномочия
- Автор Арслан
- 09 февраля, 2021. Вторник 09:16
Права и законные интересы потерпевших по уголовному делу следователь, материалы по которому направлены в суд, нарушил, подделав протоколы следственных действий и другие документы.
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