Медики, совместно с классными руководителями рассказали подросткам о том, что наркомания, алкоголизм, и табакокурение превратились в глобальную проблему молодого поколения и к чему может привести вредные привычки, как они могут подействовать на растущий организм. только на информирование школьников, но и на формирование навыков готовности применять эти знания в каждой конкретной жизненной ситуации, на популяризацию здорового образа жизни.
Школьникам Дахадаевского района рассказали о вреде употребления алкогольных напитков и табакокурения
- Автор Хадижат
- 09 февраля, 2021. Вторник 08:50
Школьникам Дахадаевского района рассказали о вреде употребления алкогольных напитков и табакокурения
Профилактические беседы с учениками старших классов прошли во всех школах района.
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