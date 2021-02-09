Школьникам Дахадаевского района рассказали о вреде употребления алкогольных напитков и табакокурения

Медики, совместно с классными руководителями рассказали подросткам о том, что наркомания, алкоголизм, и табакокурение превратились в глобальную проблему молодого поколения и к чему может привести вредные привычки, как они могут подействовать на растущий организм. только на информирование школьников, но и на формирование навыков готовности применять эти знания в каждой конкретной жизненной ситуации, на популяризацию здорового образа жизни.