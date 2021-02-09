ЗАМАНА - В Дахадаевском районе исполнили мечту братьев Гаджиабакаровых

В Дахадаевском районе исполнили мечту братьев Гаджиабакаровых

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09 февраля, 2021. Вторник 08:40
В Дахадаевском районе исполнили мечту братьев Гаджиабакаровых

В Дахадаевском районе, в рамках всероссийской акции «Елка желаний», два брата Гасбулла и Магомед из семьи Гаджиабакаровых села Уркарах получили долгожданный подарок.

В Дахадаевском районе исполнили мечту братьев Гаджиабакаровых
Общество

В своей открытке желаний, братья просили у Деда Мороза довольно необычную для их возраста игрушку бинокль. 7 февраля, заместитель главы Артур Гамзатов и начальника отдела по делам молодёжи и туризму Мадина Магомедова посетили братьев Гаджиабакаровых и передали им подарки от Деда Мороза. Уточним, что благотворитель, исполнивший мечту детей пожелал остаться неизвестным.

 

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