В Дахадаевском районе исполнили мечту братьев Гаджиабакаровых

В Дахадаевском районе, в рамках всероссийской акции «Елка желаний», два брата Гасбулла и Магомед из семьи Гаджиабакаровых села Уркарах получили долгожданный подарок.

В своей открытке желаний, братья просили у Деда Мороза довольно необычную для их возраста игрушку бинокль. 7 февраля, заместитель главы Артур Гамзатов и начальника отдела по делам молодёжи и туризму Мадина Магомедова посетили братьев Гаджиабакаровых и передали им подарки от Деда Мороза. Уточним, что благотворитель, исполнивший мечту детей пожелал остаться неизвестным.