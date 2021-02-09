Обращения людей в течение недели изучали депутаты, представители регионального Минздрава, ФОМСа, Росздравнадзора и Роспотребнадзора. Около 70% обращений заявителей удалось решить положительно. Подробнее о том, с какими вопросами дагестанцы звонили в общественную приемную читайте по ссылке
«Единая Россия» подвела итоги недели онлайн-приемов граждан по вопросам здравоохранения
- Автор Хадижат
- 09 февраля, 2021. Вторник 08:18
В Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в рамках недели приемов граждан по вопросам здравоохранения, проходивших с 1 по 5 февраля, рассмотрено 165 обращений, сообщает РИА «Дагестан».
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