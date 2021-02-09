На повестке дня стоял вопрос развития виноградарства и виноделия в республике. В рамках заседания было озвучено, что на начало 2021 года общая площадь виноградников в республике составляет 26,3 тыс. га. В минувшем году, Дагестан вышел на 1 место по сбору винограда, опередив тем самым Краснодарский край. Виноградарями республики был собран урожай 208,9 тыс. тонн, что является самым высоким показателем в регионе за последние тридцать лет. Абдулмуслим Абдулмуслимов подчеркнул, что одним из критериев предстоящего развития сферы виноградарства в республике является обеспечение алкогольной продукции высококачественным сырьем виноградом технических сортов, соответствующим производственным характеристикам.
По результатам обсуждения вопроса Министерству сельского хозяйства Дагестана было дано поручение разработать поэтапный план по строительству в республике питомника по производству виноградных саженцев.
Вопросы развития виноградарства обсудили в Правительстве Дагестана
- Автор Хадижат
- 09 февраля, 2021. Вторник 07:29
Заместитель Председателя Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов провел совещание, с участием министра сельского хозяйства и продовольствия РД Баттала Батталова а также производители алкогольной продукции.
На повестке дня стоял вопрос развития виноградарства и виноделия в республике. В рамках заседания было озвучено, что на начало 2021 года общая площадь виноградников в республике составляет 26,3 тыс. га. В минувшем году, Дагестан вышел на 1 место по сбору винограда, опередив тем самым Краснодарский край. Виноградарями республики был собран урожай 208,9 тыс. тонн, что является самым высоким показателем в регионе за последние тридцать лет. Абдулмуслим Абдулмуслимов подчеркнул, что одним из критериев предстоящего развития сферы виноградарства в республике является обеспечение алкогольной продукции высококачественным сырьем виноградом технических сортов, соответствующим производственным характеристикам.
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