Вопросы развития виноградарства обсудили в Правительстве Дагестана

На повестке дня стоял вопрос развития виноградарства и виноделия в республике. В рамках заседания было озвучено, что на начало 2021 года общая площадь виноградников в республике составляет 26,3 тыс. га. В минувшем году, Дагестан вышел на 1 место по сбору винограда, опередив тем самым Краснодарский край. Виноградарями республики был собран урожай 208,9 тыс. тонн, что является самым высоким показателем в регионе за последние тридцать лет. Абдулмуслим Абдулмуслимов подчеркнул, что одним из критериев предстоящего развития сферы виноградарства в республике является обеспечение алкогольной продукции высококачественным сырьем виноградом технических сортов, соответствующим производственным характеристикам.

По результатам обсуждения вопроса Министерству сельского хозяйства Дагестана было дано поручение разработать поэтапный план по строительству в республике питомника по производству виноградных саженцев.