ЗАМАНА - Вопросы развития виноградарства обсудили в Правительстве Дагестана

Вопросы развития виноградарства обсудили в Правительстве Дагестана

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09 февраля, 2021. Вторник 07:29
Вопросы развития виноградарства обсудили в Правительстве Дагестана

Заместитель Председателя Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов провел совещание, с участием министра сельского хозяйства и продовольствия РД Баттала Батталова а также производители алкогольной продукции. 

Вопросы развития виноградарства обсудили в Правительстве Дагестана
Общество

На повестке дня стоял вопрос развития виноградарства и виноделия в республике. В рамках заседания было озвучено, что на начало 2021 года общая площадь виноградников в республике составляет 26,3 тыс. га. В минувшем году, Дагестан вышел на 1 место по сбору винограда, опередив тем самым Краснодарский край. Виноградарями республики был собран урожай 208,9 тыс. тонн, что является самым высоким показателем в регионе за последние тридцать лет. Абдулмуслим Абдулмуслимов подчеркнул, что одним из критериев предстоящего развития сферы виноградарства в республике является обеспечение алкогольной продукции высококачественным сырьем виноградом технических сортов, соответствующим производственным характеристикам.
По результатам обсуждения вопроса Министерству сельского хозяйства Дагестана было дано поручение разработать поэтапный план по строительству в республике питомника по производству виноградных саженцев.

 

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