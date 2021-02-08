Дагестан посетила делегация Президиума Международной Общественной Палаты

По приглашению Председателя Комитета Народного Собрания Республики Дагестан по межнациональным отношениям, делам общественных и религиозных объединений Магомедкади Гасанова, делегация посетила уникальную площадку Центр этнической культуры, где ознакомилась с известными на весь мир изделиями дагестанских мастеров. В центре этнической культуры делегация также встретилась с дагестанскими художниками и обсудила перспективы их участия в международных выставках.

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