ЗАМАНА - Дагестан посетила делегация Президиума Международной Общественной Палаты

Дагестан посетила делегация Президиума Международной Общественной Палаты

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08 февраля, 2021. Понедельник 20:10
Дагестан посетила делегация Президиума Международной Общественной Палаты Дагестан посетила делегация Президиума Международной Общественной Палаты Дагестан посетила делегация Президиума Международной Общественной Палаты

Визит делегации Президиума Международной Общественной Палаты в Дагестан состоялся 2-4 февраля, в рамках празднования 100-летнего юбилея с образования Дагестанской АССР.

Дагестан посетила делегация Президиума Международной Общественной Палаты
Общество

По приглашению Председателя Комитета Народного Собрания Республики Дагестан по межнациональным отношениям, делам общественных и религиозных объединений Магомедкади Гасанова, делегация посетила уникальную площадку Центр этнической культуры, где ознакомилась с известными на весь мир изделиями дагестанских мастеров. В центре этнической культуры делегация также встретилась с дагестанскими художниками и обсудила перспективы их участия в международных выставках.
Подробнее о ходе визита Президиума Международной Общественной Палаты в Дагестан читайте по ссылке

 

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