По приглашению Председателя Комитета Народного Собрания Республики Дагестан по межнациональным отношениям, делам общественных и религиозных объединений Магомедкади Гасанова, делегация посетила уникальную площадку Центр этнической культуры, где ознакомилась с известными на весь мир изделиями дагестанских мастеров. В центре этнической культуры делегация также встретилась с дагестанскими художниками и обсудила перспективы их участия в международных выставках.
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Дагестан посетила делегация Президиума Международной Общественной Палаты
- Автор Хадижат
- 08 февраля, 2021. Понедельник 20:10
Визит делегации Президиума Международной Общественной Палаты в Дагестан состоялся 2-4 февраля, в рамках празднования 100-летнего юбилея с образования Дагестанской АССР.
По приглашению Председателя Комитета Народного Собрания Республики Дагестан по межнациональным отношениям, делам общественных и религиозных объединений Магомедкади Гасанова, делегация посетила уникальную площадку Центр этнической культуры, где ознакомилась с известными на весь мир изделиями дагестанских мастеров. В центре этнической культуры делегация также встретилась с дагестанскими художниками и обсудила перспективы их участия в международных выставках.
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