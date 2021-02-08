Состязания пройдут на призы мастера спорта Советского Союза по волейболу Мирзы Гасанова. По результатам соревнования будут определены сильнейшие команды для предстоящего участия во общероссийских студенческих состязаниях.
В Махачкале пройдет чемпионат Дагестана по волейболу среди вузов
- Автор Хадижат
- 08 февраля, 2021. Понедельник 18:50
Чемпионат Республики Дагестан по волейболу среди студентов состоится в Махачкале 24-28 февраля, в центре волейбола при стадионе Елены Исинбаевой.
Последнее от Хадижат
- Глава Хасавюрта Корголи Корголиев вакцинировался от коронавирусной инфекции
- Предприятия ЖКХ Дагестана слабо платят за электроэнергию
- Центры «Точка роста» Новолакского и Хасавюртовского районов провели конференцию к 100-летию ДАССР
- Рамзан Кадыров накормил звезд турецких сериалов
- Каждый пятый гражданин России надеется накопить к старости более 5 миллионов рублей