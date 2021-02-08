ЗАМАНА - В Махачкале пройдет чемпионат Дагестана по волейболу среди вузов

В Махачкале пройдет чемпионат Дагестана по волейболу среди вузов

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08 февраля, 2021. Понедельник 18:50
В Махачкале пройдет чемпионат Дагестана по волейболу среди вузов

Чемпионат Республики Дагестан по волейболу среди студентов состоится в Махачкале 24-28 февраля, в центре волейбола при стадионе Елены Исинбаевой.

В Махачкале пройдет чемпионат Дагестана по волейболу среди вузов
Общество

Состязания пройдут на призы мастера спорта Советского Союза по волейболу Мирзы Гасанова. По результатам соревнования будут определены сильнейшие команды для предстоящего участия во общероссийских студенческих состязаниях.

 

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