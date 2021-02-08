Центры «Точка роста» Новолакского и Хасавюртовского районов провели конференцию к 100-летию ДАССР

Как сообщает источник, тема конференции была сформулирована как: "Дагестан моя страна". На мероприятии учащиеся школ выступили с докладами: “Обычаи и традиции народов Республики Дагестан”, “Природные красоты Республики Дагестан”, “Традиционные виды спорта Дагестана”, “Основание, становление и развитие города Порт –Петровска" и других. Кроме того, в рамках конференции в формате видеопрезентаций были показаны работы преподавателей и учеников, отражающие труд в научно-исследовательской и культурно-исторической сфере.