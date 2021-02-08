ЗАМАНА - Центры «Точка роста» Новолакского и Хасавюртовского районов провели конференцию к 100-летию ДАССР

Центры «Точка роста» Новолакского и Хасавюртовского районов провели конференцию к 100-летию ДАССР

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08 февраля, 2021. Понедельник 17:10
Центры «Точка роста» Новолакского и Хасавюртовского районов провели конференцию к 100-летию ДАССР

Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» Новолакского и Хасавюртовского районов провели первую научно- практическую online-конференцию учащихся школ «Российская интеллектуальная  молодежь» которая была посвящена 100-летию образования ДАССР, - сообщает РИА "Дагестан".

Центры «Точка роста» Новолакского и Хасавюртовского районов провели конференцию к 100-летию ДАССР
Общество

Как сообщает источник, тема конференции была сформулирована как: "Дагестан моя страна". На мероприятии учащиеся школ выступили с докладами: “Обычаи и традиции народов Республики Дагестан”, “Природные красоты Республики Дагестан”, “Традиционные виды спорта Дагестана”, “Основание, становление и развитие города Порт –Петровска" и других.  Кроме того, в рамках конференции в формате видеопрезентаций были показаны работы преподавателей и учеников, отражающие труд в научно-исследовательской и культурно-исторической сфере. 

 

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