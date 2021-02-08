Каждый пятый гражданин России надеется накопить к старости более 5 миллионов рублей

Примерно 20% граждан России хотят накопить от 5 млн руб. до $10 млн к пенсии для состоятельной жизни в старости, показал опрос Негосударственного пенсионного фонда Сберегательного банка и «Рамблера».

Как считают 22% респондентов, на момент оформления пенсии гражданину страны стоит иметь не меньше 5–10 млн руб., дабы не экономить на самых главных жизненных потребностях. 27 опрошенных желали бы располагать большей суммой 20–50 млн рублей. Эти деньги им потребуются для путешествий, оплаты качественной медицины, разнообразного питания и обслуживания личного жилья. 14 из опрошенных граждан России сообщили, что к старости желают иметь на счету $1 млн, а 18% мечтают накопить $10 млн (около 750 млн руб. по курсу на данный момент).

В опросе приняли участие 2395 человек в возрасте от восемнадцати лет.

Уточним, что 1 февраля правительство Рф по указанию главы Российской Федерации подготовило предложения по индексации пенсионных выплат трудящимся лицам пенсионного возраста. Подчеркнём, в согласовании с принятыми летом корректировками к Конституции перерасчет пенсионных выплат обязан проводиться не реже одного раза в год.