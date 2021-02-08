На модернизацию водопроводных сетей в Кизляре будет направлено 233 млн рублей

В текущем году намечены работы и по строительству накопителя воды и переобустройству изношеных городских водопроводных сетей.

«Стройку водовода, который соединяет водозаборные сооружения с городскими сетями и их усовершенствование,позволит значительно улучшить качество питьевой воды и обеспечит её актуальную подачу», считает глава города города Александр Шувалов.

Отметим, что общая длинна городских водопроводных сетей составляет больше 140 километров. Около 80% из них нуждаются в реконструкции.