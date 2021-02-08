ЗАМАНА - На модернизацию водопроводных сетей в Кизляре будет направлено 233 млн рублей

На модернизацию водопроводных сетей в Кизляре будет направлено 233 млн рублей

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08 февраля, 2021. Понедельник 15:00
На модернизацию водопроводных сетей в Кизляре будет направлено 233 млн рублей

В Кизляре на усовершенствование водопроводных сетей в 2021 году будет направлено 233 миллиона рублей, рассказывает пресс-центр городской мэрии.

На модернизацию водопроводных сетей в Кизляре будет направлено 233 млн рублей
Общество

В текущем году намечены работы и по строительству накопителя воды и переобустройству изношеных городских водопроводных сетей.
«Стройку водовода, который соединяет водозаборные сооружения с городскими сетями и их усовершенствование,позволит значительно улучшить качество питьевой воды и обеспечит её актуальную подачу», считает глава города города Александр Шувалов.
Отметим, что общая длинна городских водопроводных сетей составляет больше 140 километров. Около 80% из них нуждаются в реконструкции.

 

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