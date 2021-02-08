ЗАМАНА - В Дагестане будут судить экс-руководителя управления Росреестра

В Дагестане будут судить экс-руководителя управления Росреестра

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08 февраля, 2021. Понедельник 12:59
В Дагестане будут судить экс-руководителя управления Росреестра

Перед судом, как сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры, бывший руководитель управления Росреестра по Дагестану Шамиль Гаджиев предстанет в связи с обвинением в получении взятки и легализации денежных средств преступным путем.

В Дагестане будут судить экс-руководителя управления Росреестра
Общество

Отмечено также, что уголовное дело возбуждено и в отношении его бывшего помощника, который на сегодняшний день, по данным источника, объявлен в международный розыск.

 

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