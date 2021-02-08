ДГУ празднует День Российской науки

8 февраля - День Российской науки. Приказом министерства науки и высшего образования РФ все вузы России возвращаются в очный режим работы. Дагестанский государственный университет, исполняя все предписания Роспотребнадзора, соблюдая меры по профилактике новой коронавирусной инфекции, сохранил очное обучение в первом семестре 2021-2022 года обучения, что также допускалось приказом Минобрнауки РФ .

Сегодня все студенты Даггосуниверситета вернулись с каникул в учебные аудитории. В подразделениях вуза проходят мероприятия, посвященные Дню Российской науки. На площадке Научной библиотеки ДГУ компания “Геоскан”, партнер Дагестанского госуниверситета проводит для детей семинары и мастер-классы по робототехнике и работе с квадрокоптерами в рамках акции “Крыло добра”. Акция проводится при активной поддержке Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию. Сегодня здесь прозвучат и лекции ученых ДГУ.

Наполненность общежитий вуза достигла около 600 студентов. 102 студента-иностранца, обучающихся в ДГУ, как сообщает факультет международных отношений, сейчас на дистанционном обучении: четыре студента подготовительного отделения факультета международного образования – из Йемена и из Афганистана, 95 студентов из Азербайджана, по одному студенту из Казахстана, Украины и Кот-д`Ивуара.

«Преподаватели работают с ними на платформе Zoom, по скайпу, по видеосвязи WhatsApp и электронной почте. Работают также с компанией IPR-Media на платформе «русский как иностранный». Используются все виды онлайн коммуникации. Занятия проходят без срывов, согласно расписанию», - делятся на факультете.

Министерство науки и высшего образования РФ уделяет особое внимание студенческому самоуправлению. Активисты экономического факультета и факультета математики и компьютерных наук ДГУ уже презентовали работу своих студсамоуправлений. На очереди факультет управления, биологический и социальный факультеты, ИЭУР и другие факультеты вузы. Презентация продлится до мая.

«Студенческое самоуправление ДГУ, ядро которого - Комитет по делам молодежи, - одно из самых продвинутых в республике. КДМ ДГУ - это первый в Дагестане комитет, образованный после распада СССР и исчезновения комсомола», - отмечает ректор Даггосуниверситета Муртазали Рабаданов.

В текущем учебном году сквозными темами для вуза будут 90-летие ДГУ, столетие ДАССР и Год науки и технологий. В двадцатых числах февраля состоится ежегодный Кубок ректора по волейболу, а в эти часы завершают туристический поход на Базардюзю в честь Дня дипломата альпинисты ДГУ и МЧС.

Новый учебный семестр – новые цели и достижения! Все еще впереди!