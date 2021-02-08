На мероприятии было отмечено, что Хасавюртовская школа № 14, учащиеся которой будут распределены по трем образовательным учреждениям города, не соответствует вопросам организации качественного учебного процесса.
Школу в Хасавюрте признали аварийной
- Автор Арслан
- 08 февраля, 2021. Понедельник 09:12
Об этом стало известно в ходе совещания, прошедшего под руководством премьер-министра Абдулпатаха Амирханова.
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