ЗАМАНА - Муфтият Дагестана подарил Ахтынской Джума мечети ковер за 1 миллион рублей

Муфтият Дагестана подарил Ахтынской Джума мечети ковер за 1 миллион рублей

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08 февраля, 2021. Понедельник 07:50
Муфтият Дагестана подарил Ахтынской Джума мечети ковер за 1 миллион рублей

Заместитель Муфтия РД Ахмад Кахаев в сопровождении полпреда Муфтията в Южном территориальном округе Дагестана н Хусейна Гаджиева встретился с главой муниципалитета Ахтынский район Османом Абдулкеримовым.

Муфтият Дагестана подарил Ахтынской Джума мечети ковер за 1 миллион рублей
Общество

В процессе встречи стороны обговорили ряд вопросов, которые связаны с духовно-образовательной работой в районе. Осман Махмудович высоко оценил деятельность Муфтията РД, особо отметив помощь гражданам во время сильной эпидемии вируса Covid-19. Дальше гости направились на пятничный намаз. Имам джума-мечети Абдулхашим Абдулгашумовтепло поприветствовал гостей и предоставил слово заместителю Муфтия.

Ахмад Кахаев в своём обращении к джамаату, прежде всего, передал слова приветствия от Муфтия РД шейха Ахмада Афанди и порадовал прихожан новостью про то, что по указанию Муфтия Республики Дагестан для Ахтынской мечети был приобретен уникальный ковер, стоимость которого составляет миллион рублей. После реконструкции, ковёр будет украшать древную мечеть.

 

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