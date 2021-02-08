Муфтият Дагестана подарил Ахтынской Джума мечети ковер за 1 миллион рублей

В процессе встречи стороны обговорили ряд вопросов, которые связаны с духовно-образовательной работой в районе. Осман Махмудович высоко оценил деятельность Муфтията РД, особо отметив помощь гражданам во время сильной эпидемии вируса Covid-19. Дальше гости направились на пятничный намаз. Имам джума-мечети Абдулхашим Абдулгашумовтепло поприветствовал гостей и предоставил слово заместителю Муфтия.

Ахмад Кахаев в своём обращении к джамаату, прежде всего, передал слова приветствия от Муфтия РД шейха Ахмада Афанди и порадовал прихожан новостью про то, что по указанию Муфтия Республики Дагестан для Ахтынской мечети был приобретен уникальный ковер, стоимость которого составляет миллион рублей. После реконструкции, ковёр будет украшать древную мечеть.