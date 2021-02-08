ЗАМАНА - Салман Дадаев подвел итоги прошедшего субботника

Салман Дадаев подвел итоги прошедшего субботника

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08 февраля, 2021. Понедельник 08:30
Салман Дадаев подвел итоги прошедшего субботника Салман Дадаев подвел итоги прошедшего субботника Салман Дадаев подвел итоги прошедшего субботника

Глава Махачкалы Салман Дадаев сказал спасибо всем землякам, поддержавшим проведение масштабного межмуниципального субботника, прошедшего в столице на выходных.

Салман Дадаев подвел итоги прошедшего субботника
Общество

"Общими усилиями получилось фактически всецело охватить центральные улицы и проспекты города и часть второстепенных улиц", подчеркнул Дадаев в своем Instagram. Отметим, что в машстабном вывозе мусора приняли участие представители Дахадаевского, Каякентского, Карабудахкентского, Хасавюртовского, Хунзахского, Унцукульского, Шамильского и Гергебильского районов. К уборке города также подключились Депутаты городского и Народного собраний, а ряд земляков, проживающих за пределами Дагестана, оказали финансовую поддержку в проведении акции. Глава Махачкалы особо отметил большой вклад парламентариев региона Хучбара Хучбарова и Наримана Темуркаева.

 

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