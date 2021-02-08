Салман Дадаев подвел итоги прошедшего субботника

Глава Махачкалы Салман Дадаев сказал спасибо всем землякам, поддержавшим проведение масштабного межмуниципального субботника, прошедшего в столице на выходных.

"Общими усилиями получилось фактически всецело охватить центральные улицы и проспекты города и часть второстепенных улиц", подчеркнул Дадаев в своем Instagram. Отметим, что в машстабном вывозе мусора приняли участие представители Дахадаевского, Каякентского, Карабудахкентского, Хасавюртовского, Хунзахского, Унцукульского, Шамильского и Гергебильского районов. К уборке города также подключились Депутаты городского и Народного собраний, а ряд земляков, проживающих за пределами Дагестана, оказали финансовую поддержку в проведении акции. Глава Махачкалы особо отметил большой вклад парламентариев региона Хучбара Хучбарова и Наримана Темуркаева.