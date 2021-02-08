Махачкала вошла в 10-ку популярных направлений для авиаперелетов

Столица Республики Дагестан вошла в 10-ку рейтинга по результатам первого месяца текущего года. В соответствии с данным аналитического центра интернет сайта Туту.ру средний чек для перелетов по стране из города Москва составил 4 637 рублей. Это на семнадцать процентов менее, чем в 2020 году.