ЗАМАНА - Махачкала вошла в 10-ку популярных направлений для авиаперелетов

Махачкала вошла в 10-ку популярных направлений для авиаперелетов

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08 февраля, 2021. Понедельник 00:50
Махачкала вошла в 10-ку популярных направлений для авиаперелетов

Столица Республики Дагестан вошла в 10-ку рейтинга по результатам первого месяца текущего года. В соответствии с данным аналитического центра интернет сайта Туту.ру средний чек для перелетов по стране из города Москва составил 4 637 рублей. Это на семнадцать процентов менее, чем в 2020 году.

Махачкала вошла в 10-ку популярных направлений для авиаперелетов
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