Махачкала вошла в 10-ку популярных направлений для авиаперелетов
- Автор Хадижат
- 08 февраля, 2021. Понедельник 00:50
Столица Республики Дагестан вошла в 10-ку рейтинга по результатам первого месяца текущего года. В соответствии с данным аналитического центра интернет сайта Туту.ру средний чек для перелетов по стране из города Москва составил 4 637 рублей. Это на семнадцать процентов менее, чем в 2020 году.
Последнее от Хадижат
- Сергей Меликов взял под личный контроль расследование убийства экс-главы села Новокули
- Министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева посетила Хунзахский район
- Школьников Сулейман-Стальского района обучат программированию
- Абдулпатах Амирханов провел совещание на тему экологического состояния городов Дагестана
- Первые пять жителей привились от коронавируса в Новолакском районе