Стали известны даты проведения ЕГЭ

Экзамен по русскому языку в стране будет сдать наибольшее количество выпускников, в этой связи, участники испытания будут разделены на два потока: 3 и 4 июня. ЕГЭ по профильной математике назначен на 7 июня, по истории и физике на 11 июня, по обществознанию на 15 июня, по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам на 18 июня. Устная часть ЕГЭ по иностранному также будет проведена в два потока: 21 и 22 июня. ЕГЭ по информатике, который в 2021 году выпускники будут сдавать впервые с применением компьютерных технологий также разбит на двое суток: 24 и 25 июня. 28, 29 июня и 2 июля в графике предусмотрены запасные дни для сдачи единого госэкзамена. Выпускные экзамены для учащихся школ, не планирующих поступать в университеты, начнутся 25 мая.