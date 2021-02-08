ЗАМАНА - Стали известны даты проведения ЕГЭ

Стали известны даты проведения ЕГЭ

Автор
08 февраля, 2021. Понедельник 08:07
Стали известны даты проведения ЕГЭ

Стало известно расписание  итоговой аттестации  для выпускников 9 и 11 классов в текущем году. Согласно сообщению, 31 мая положат начало сдачи единого государственного экзамена такие предметы как география, литература и химия.

Стали известны даты проведения ЕГЭ
Общество

Экзамен по русскому языку в стране будет сдать наибольшее количество выпускников, в этой связи, участники испытания будут разделены на два потока: 3 и 4 июня. ЕГЭ по профильной математике назначен  на 7 июня, по истории и физике на 11 июня, по обществознанию на 15 июня, по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам на 18 июня. Устная часть ЕГЭ по иностранному также будет проведена в два потока: 21 и 22 июня. ЕГЭ по информатике, который в 2021 году выпускники будут сдавать впервые с применением компьютерных технологий  также разбит на двое суток: 24 и 25 июня. 28, 29 июня и 2 июля в графике предусмотрены запасные дни для сдачи единого госэкзамена. Выпускные экзамены для учащихся школ, не планирующих поступать в университеты, начнутся 25 мая.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top