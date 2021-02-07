ДГУ и Геоскан проведут мастер-классы по робототехнике для детей

8 февраля - День Российской науки. Министерство науки и высшего образования РФ запланировало по этому случаю масштабный флэшмоб #сновавнауку, посвященный, в первую очередь, возобновлению полноценной научно-образовательной деятельности организаций науки и высшего образования РФ. Приказом руководителя федерального ведомства все вузы России возвращаются в привычный очный режим работы. Дагестанский государственный университет, в 2020-2021 учебному году на дистанционный формат не переходил. Вузу удалось избежать необходимости перехода на удаленное обучение, исполняя все предписания Роспотребнадзора, соблюдая меры по профилактике новой коронавирусной инфекции.

8 февраля на площадке Научной библиотеки ДГУ компания “Геоскан”, партнер Дагестанского госуниверситета проведет для детей акцию “Крыло добра”: семинары и мастер-классы по робототехнике и работе с квадрокоптерами , начало мероприятия - 9:30.

9 февраля компания “Геоскан” совместно с ДГУ проведет такую же образовательно-просветительскую работу для детей из детских домов.

“Геоскан” - российская группа компаний, занимающаяся разработкой и производством беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также разработкой программного обеспечения для фотограмметрической обработки данных и трехмерной визуализации, акция реализуется совместно с Дагестанским государственным гуманитарным университетом. Акция проводится при активной поддержке Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию, членом которого является директор ИЭУР ДГУ Алимурад Гаджиев. 8 февраля в Научной библиотеке ДГУ пройдет ряд мероприятий “Точки кипения”, посвященных Дню Российской науки.

В 9:00 состоится лекция «Научные основы атомно-слоевого осаждения и его технологические применения» профессора ДГУ, д.т.н, заведующего кафедрой физической и органической химии Даггосуниверситета Ильмутдина Абдулагатова.

С лекцией "Искусственный интеллект: современные тенденции и перспективы развития" в 18:30 выступят Сабина Магомедова, соискатель кафедры Информационных систем и технологий программирования факультета Информатики и Информационных Технологий ДГУ, Победитель конкурса "Умник – цифровой прорыв 2.0" и Мурад Миллинов, студент 3 курса кафедры Информационных технологий и безопасности компьютерных сетей факультета Информатики и Информационных Технологий ДГУ.