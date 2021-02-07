ЗАМАНА - Министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева посетила Хунзахский район

Министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева посетила Хунзахский район

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07 февраля, 2021. Воскресенье 11:51
Министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева посетила Хунзахский район

Врио Минздрава РД Татьяна Беляева посетила Хунзахский район, где зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции.

Министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева посетила Хунзахский район
Общество

На сегодняшний день, за медицинской помощью в районе обратились 74 человека. 10 пациентов (5 из которых дети) госпитализированы. Остальные обратившиеся за помощью проходят лечение на жому.
Минздравом РД организованы подворные обходы, в целях выявления новых случаев болезни.
Для нормализации эпидобстановки по указанию Татьяны Беляевой, в Хунзахский район направлены дополнительные четыре тысячи доз бактериофага.

 

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