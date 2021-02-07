На сегодняшний день, за медицинской помощью в районе обратились 74 человека. 10 пациентов (5 из которых дети) госпитализированы. Остальные обратившиеся за помощью проходят лечение на жому.
Минздравом РД организованы подворные обходы, в целях выявления новых случаев болезни.
Для нормализации эпидобстановки по указанию Татьяны Беляевой, в Хунзахский район направлены дополнительные четыре тысячи доз бактериофага.
Министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева посетила Хунзахский район
- Автор Хадижат
- 07 февраля, 2021. Воскресенье 11:51
Врио Минздрава РД Татьяна Беляева посетила Хунзахский район, где зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции.
На сегодняшний день, за медицинской помощью в районе обратились 74 человека. 10 пациентов (5 из которых дети) госпитализированы. Остальные обратившиеся за помощью проходят лечение на жому.
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