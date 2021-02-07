Министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева посетила Хунзахский район

На сегодняшний день, за медицинской помощью в районе обратились 74 человека. 10 пациентов (5 из которых дети) госпитализированы. Остальные обратившиеся за помощью проходят лечение на жому.

Минздравом РД организованы подворные обходы, в целях выявления новых случаев болезни.

Для нормализации эпидобстановки по указанию Татьяны Беляевой, в Хунзахский район направлены дополнительные четыре тысячи доз бактериофага.