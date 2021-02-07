ЗАМАНА - Школьников Сулейман-Стальского района обучат программированию

Школьников Сулейман-Стальского района обучат программированию

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07 февраля, 2021. Воскресенье 11:29
Школьников Сулейман-Стальского района обучат программированию Школьников Сулейман-Стальского района обучат программированию Школьников Сулейман-Стальского района обучат программированию

В Касумкенте презентовали элективный курс по организации проектной работы учащихся школ в среде Scratch- программирования.

Школьников Сулейман-Стальского района обучат программированию
Общество

Для участия и знакомства с презентацией Сулейман-Стальский район посетили руководители проекта «Учитель для России» Ольга Фогельсон и проекта Luminary Дмитрий Кирюхин, в числе задач которых координация инновационных образовательных программ в стране.
Реализация образовательного проекта нового уровня в районе стало возможно благодаря поддержке инвесторов Марата Шайдаева и Евгении Тюриковой.
«Мы сейчас живем в мире технологий, от которых зависит будущее. Они точно произведут фурор и изменят всю сферу профессиональной деятельности. Наша цель воспитать конкурентоспособное поколение, готовое к познанию современного мира условий успеха в нем», отметил Шайдаев.
Стоит отметить, что с образовательными програмами Scratch, смогут ознакомиться не только ученики средней школы села Цмур, но и дети из ближайших населенных пунктов.
Уточним, что язык программе Scratch самый доступный для понимания школьников, именно с него начинается путь к профессиональным успехами развитию в IT-сфере. Дети научатся ставить научные опыты, создавать свои программы, анимацию и игры. Кроме того, в процессе его освоения молодые разработчики ПО будут встречаться с высококлассными специалистами таких компаний как Facebook, Google, Yandex а также участвовать в конкурсах и хакатонах.

 

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взяты из открытых источников
 

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