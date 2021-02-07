Школьников Сулейман-Стальского района обучат программированию

Для участия и знакомства с презентацией Сулейман-Стальский район посетили руководители проекта «Учитель для России» Ольга Фогельсон и проекта Luminary Дмитрий Кирюхин, в числе задач которых координация инновационных образовательных программ в стране.

Реализация образовательного проекта нового уровня в районе стало возможно благодаря поддержке инвесторов Марата Шайдаева и Евгении Тюриковой.

«Мы сейчас живем в мире технологий, от которых зависит будущее. Они точно произведут фурор и изменят всю сферу профессиональной деятельности. Наша цель воспитать конкурентоспособное поколение, готовое к познанию современного мира условий успеха в нем», отметил Шайдаев.

Стоит отметить, что с образовательными програмами Scratch, смогут ознакомиться не только ученики средней школы села Цмур, но и дети из ближайших населенных пунктов.

Уточним, что язык программе Scratch самый доступный для понимания школьников, именно с него начинается путь к профессиональным успехами развитию в IT-сфере. Дети научатся ставить научные опыты, создавать свои программы, анимацию и игры. Кроме того, в процессе его освоения молодые разработчики ПО будут встречаться с высококлассными специалистами таких компаний как Facebook, Google, Yandex а также участвовать в конкурсах и хакатонах.