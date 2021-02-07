Абдулпатах Амирханов провел совещание на тему экологического состояния городов Дагестана

В ходе совещания было обозначено: в республике разработана дорожная карта по реализации мероприятий, направленных на улучшение обстановки с вывозом и утилизацией мусора. Главы ответственных структур сообщили о ходе выполнения дорожной карты, и о мерах, которые принимаются в решении сложных вопросов.

На 2021 год регоператорами по вывозу мусора определены МБУ «Горсервис» г.Дербент и МБУ «Махачкала-1». В текущее время учреждения работают над подготовкой нужных материалов, которые связаны с установкой тарифа, для представления в Республиканскую службу по тарифам РД. Сейчас в республике силами городских образований и административных органов был организован общереспубликанский субботник. За ответственными структурами были закреплены по несколько участков для уборки территории и организации вывоза мусора. К работам была привлечена специализированная техника.