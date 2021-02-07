ЗАМАНА - Абдулпатах Амирханов провел совещание на тему экологического состояния городов Дагестана

Абдулпатах Амирханов провел совещание на тему экологического состояния городов Дагестана

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07 февраля, 2021. Воскресенье 10:55
Абдулпатах Амирханов провел совещание на тему экологического состояния городов Дагестана

В субботу, 6 февраля, Председатель Правительства Дагестана Абдулпатах Амирханов провел заседание, главной темой которого стала организация вывоза ТКО.

Абдулпатах Амирханов провел совещание на тему экологического состояния городов Дагестана
Общество

В ходе совещания было обозначено: в республике разработана дорожная карта по реализации мероприятий, направленных на улучшение обстановки с вывозом и утилизацией мусора. Главы ответственных структур сообщили о ходе выполнения дорожной карты, и о мерах, которые принимаются в решении сложных вопросов.

На 2021 год регоператорами по вывозу мусора определены МБУ «Горсервис» г.Дербент и МБУ «Махачкала-1». В текущее время учреждения работают над подготовкой нужных материалов, которые связаны с установкой тарифа, для представления в Республиканскую службу по тарифам РД. Сейчас в республике силами городских образований и административных органов был организован общереспубликанский субботник. За ответственными структурами были закреплены по несколько участков для уборки территории и организации вывоза мусора. К работам была привлечена специализированная техника.

 

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