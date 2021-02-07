В масштабном субботнике приняли участие сотрудники республиканских министерств и ведомств

Так, на уборку вышел коллектив Даглесхоза. Они не только очистили территорию вокруг здания, но и близлежащие улицы от бытового мусора и сухой травы.

Руководитель Даглесхоза Вагаб Абдулхамидов поблагодарил своих сотрудников за понимание сложившейся ситуации и активную гражданскую позицию.

Специалисты Министерства труда и социального развития республики также приняли активное участие в масштабной акции по уборке и вывозу мусора.

Как сообщили в ведомстве, были очищены от пищевых и бытовых отходов четыре контейнерные площадки.

Субботник проводился с привлечением спец техники, одного экскаватора и 15 единиц автомобиля марки КАМАЗ.

Не остался в стороне и коллектив Министерства по национальной политике и делам религий Республики Дагестан. В ходе акции были очищены две контейнерные площадки. В уборке также были задействовали 2 автомобиля КАМАЗ.