ЗАМАНА - В масштабном субботнике приняли участие сотрудники республиканских министерств и ведомств

В масштабном субботнике приняли участие сотрудники республиканских министерств и ведомств

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07 февраля, 2021. Воскресенье 09:05
В масштабном субботнике приняли участие сотрудники республиканских министерств и ведомств

В рамках проведения масштабного субботника, организованного по инициативе Врио Главы Дагестана Сергея Меликова, сотрудники министерств и ведомств республики также организовали уборку территорий, прилегающих к зданям.

В масштабном субботнике приняли участие сотрудники республиканских министерств и ведомств
Общество

Так, на уборку вышел коллектив Даглесхоза. Они не только очистили территорию вокруг здания, но и близлежащие улицы от бытового мусора и сухой травы.
Руководитель Даглесхоза Вагаб Абдулхамидов поблагодарил своих сотрудников за понимание сложившейся ситуации и активную гражданскую позицию.
Специалисты Министерства труда и социального развития республики также приняли активное участие в масштабной акции по уборке и вывозу мусора.
Как сообщили в ведомстве, были очищены от пищевых и бытовых отходов четыре контейнерные площадки.
Субботник проводился с привлечением спец техники, одного экскаватора и 15 единиц автомобиля марки КАМАЗ. 
Не остался в стороне и коллектив Министерства по национальной политике и делам религий Республики Дагестан. В ходе акции были очищены две контейнерные площадки. В уборке также были задействовали 2 автомобиля КАМАЗ.

 

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взяты из открытых источников
 

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