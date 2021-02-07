В субботу, с городской площади для уборки ТКО выехали 8 КАМАЗов и 2 погрузчика. Также задействованы в работе и 7 единиц спецтехники. Всего было совершено четыре рейса.
«Мы стараемся приложить все усилия, чтобы решить проблему с вывозом мусора.
Выражаем признательность всем, кто присоединился к работе, предоставил имеющуюся спецтехнику. В таких ситуациях сразу видно, кто переживает за город не на словах, а на деле», написал Борис Гонцов.
Отметим, что в рамках субботника в городе Борис Гонцов также занялся облагораживанием площади. Вооружившись болгаркой, мэр приложил руку к демонтажу металического забора вокруг мэрии. «Границ, вежду властью и населением быть не должно!», подчеркнул градоначальник.
По сообщению администрации, зона площади будет благоустроена.
В Каспийске станет меньше мусора и появится зеленая зона
- Автор Хадижат
- 07 февраля, 2021. Воскресенье 00:36
Глава муниципалитета Борис Гонцов сообщил, что eже почти месяц как администрация города помогает Минприроды Дагестана в вывозе мусора.
В субботу, с городской площади для уборки ТКО выехали 8 КАМАЗов и 2 погрузчика. Также задействованы в работе и 7 единиц спецтехники. Всего было совершено четыре рейса.
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