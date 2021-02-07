Первым городом, в который можно будет вылететь после снятия ограничений из Махачкалы, станет Стамбул. "С 16 февраля авиационная компания Utair планирует делать рейсы из аэродрома Махачкалы в Турцию, город Стамбул. Вылет в 06:00 утра раз в неделю по вторникам, четвергам и воскресеньям. Билеты уже продается", сказал ассистент гендиректора дагестанского аэродрома Мурад Шамсудинов. Уточним, что время полета составит 2 часа 50 минут. Стоимость билета составит 6350 рублей.
Рейсы из Махачкалы в Стамбул возобновятся с 16 февраля
- Автор Хадижат
- 07 февраля, 2021. Воскресенье 00:17
Постоянные международные авиарейсы вновь продолжаются из аэродрома Махачкалы с 16 февраля.
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