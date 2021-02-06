Обсуждению данного вопроса было посвящено очередное заседание депутатов муниципального собрания, участие в котором принял мэр Салман Дадаев. Представителей интересов горожан волновали вопросы обоснованности тарифа на вывоз ТКО, правовой аспект в выборе регионального оператора по уборке города и другие проблемы, связанные с состоянием Махачкалы. Градоначальник и его заместители подробно рассказали о предстоящих планах.
Мэрия Махачкалы закупит коммунальную технику на 170 млн рублей
- Автор Хадижат
- 06 февраля, 2021. Суббота 15:43
Администрация Махачкалы приняла решение направить из бюджета 170 миллионов рублей на закупку коммунальной техники, сообщает пресс-служба муниципалитета.
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