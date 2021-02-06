В 2020 году в Дагестане завершено строительство 42 социальных объектов

В числе новых объектов 16 детских садов, 13 школ, 10 объектов водоснабжения, 2 объекта здравоохранения и 1 административное здание.

Также, в рамках федеральных госпрограмм и Республиканской инвестиционной программы была проведена работа по проектированию и строительству 286 объектов на сумму 23,8 миллиардов рублей.

По сообщению ведомства, в текущем году работа по проектированию будет продолжена, на эти цели определен бюджет в размере 13млрд 211 млн рублей.