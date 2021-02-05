В Махачкале активно решается мусорная проблема

Осознавая всю трудность сложившейся ситуации, поддержать столицу Дагестана взялись многие муниципалитеты. В субботу, 6 февраля в городе пройдет масштабный межмуниципальный субботник. Помимо волонтеров, в город прибудет специализированная техника, часть которой выделят Министерство природных ресурсов и экологии РД и Министерство транспорта РД.

В Махачкале изысканы средства в размере 170 миллионов рублей на приобретение специализированной техники для уборки мусора, сообщает пресс-служба администрации города.Также мэрии удалось привлечь на правах аренды к уборке часть специализированной техники, которая уже задействована в полную силу.

"В эти выходные упор будет сделан на вывоз перенакопившегося мусора и ликвидацию несанкционированных свалок, что даст возможность быстрее наладить процесс вывоза", - отметил врио начальника УЖКХ г. Махачкалы Шамиль Магомедов.