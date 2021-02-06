В Дагестане в 2021 году трудоустроят 180 земских врачей и фельдшеров

Трудоустройство мед персонала осуществится благодаря общегосударственным программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

На поддержку реализацию программы в текущем году выделено больше 188 миллионов рублей.

В пресс-службе Минздрава сообщили, что в прошлом году работать в села Дагестана поехали 181 врач и 25 фельдшеров. Все они получили «подъемные» средства в размере 1,5 млн (врачам) и 750 тыс. (фельдшерам) рублей.