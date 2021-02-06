ЗАМАНА - В Дагестане в 2021 году трудоустроят 180 земских врачей и фельдшеров

В Дагестане в 2021 году трудоустроят 180 земских врачей и фельдшеров

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06 февраля, 2021. Суббота 00:44
В Дагестане в 2021 году трудоустроят 180 земских врачей и фельдшеров

Министерство здравоохранения Республики Дагестан планирует организовать отправку в сельские поликлиники и больницы около 180 медицинских работников.

В Дагестане в 2021 году трудоустроят 180 земских врачей и фельдшеров
Общество

Трудоустройство мед персонала осуществится благодаря общегосударственным программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер».
На поддержку реализацию программы в текущем году выделено больше 188 миллионов рублей.
В пресс-службе Минздрава сообщили, что в прошлом году работать в села Дагестана поехали 181 врач и 25 фельдшеров. Все они получили «подъемные» средства в размере 1,5 млн (врачам) и 750 тыс. (фельдшерам) рублей.

 

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