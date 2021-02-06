Онлайн-школа «Дом Знаний» будет обучать детей, возвращённых из Сирии и Ирака

Данное соглашение было достигнуто сегодня, в ходе диалога между уполномоченной по правам ребенка Мариной Ежовой, главой Минмолодежи региона Камилем Саидовым и генеральным директором школы Халипой Тагировым.

В рамках встречи, Марина Ежова сообщила, что среди детей, вернувшихся из зон вооруженного конфликта в Дагестан 45 школьного возраста. С ними на данный момент ведется работа по восстановлению пробелов в учебе. Халипа Тагиров выразил готовность присоединиться к осуществления проекта. Он подчеркнул, что школа готова не только проводить учебные занятия но и подтягивать пробелы, привлекать к работе психологов школы и всячески способствовать в адаптации детей в новой среде.