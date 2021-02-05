В одном из родильных отделений Махачкалы появился современный аппарат

Современный аппарат ультразвуковой диагностики экспертного класса, как сообщили в пресс-службе дагестанского министерства здравоохранения, установили в одном из кабинетов роддома центральной городской больницы.

С помощью нового современного оборудования, по данным источника, можно будет проводить диагностику плода и внутренних органов, что тем самым позволит получить значительно больше сведений в целях дальнейшего обеспечения положительного протекания беременности.