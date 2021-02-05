В Каякентском районе прошел конкурс чтецов приуроченный к 100-летнему юбилею ДАССР

Задача конкурса выявление творчески одаренных детей, формирование интереса к поэтическому искусству а также развитие культуры устной и письменной речи.

В конкурсе приняли участие одиннадцатиклассники общеобразовательных учреждений района. Право открыть конкурс было предоставлено начальнику управления образования района Мураду Рашидова. Поприветствовав участников и пожелав им удачи, он отметил, что родной язык сегодня играет главную роль в сохранении и развитии материального и духовного наследия народа. Конкурс прошел в рамках празднования 100-летнего юбилея с образования ДАССР.