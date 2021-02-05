ЗАМАНА - В Каякентском районе прошел конкурс чтецов приуроченный к 100-летнему юбилею ДАССР

В Каякентском районе прошел конкурс чтецов приуроченный к 100-летнему юбилею ДАССР

Автор
05 февраля, 2021. Пятница 16:20
В Каякентском районе прошел конкурс чтецов приуроченный к 100-летнему юбилею ДАССР

В Новокаякентской школе прошел районный этап Республиканского конкурса чтецов на родных языках.

В Каякентском районе прошел конкурс чтецов приуроченный к 100-летнему юбилею ДАССР
Общество

Задача конкурса выявление творчески одаренных детей, формирование интереса к поэтическому искусству а также развитие культуры устной и письменной речи.

В конкурсе приняли участие одиннадцатиклассники общеобразовательных учреждений района. Право открыть конкурс было предоставлено начальнику управления образования района Мураду Рашидова. Поприветствовав участников и пожелав им удачи, он отметил, что родной язык сегодня играет главную роль в сохранении и развитии материального и духовного наследия народа. Конкурс прошел в рамках празднования 100-летнего юбилея с образования ДАССР.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top