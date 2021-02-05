«Все эти люди, как и остальные медицинские работники героически проявили себя во время пандемии коронавирусной инфекции, самоотверженно работая в «красных зонах», месяцами не видя свои семьи, своих близких и родных. Это на самом деле выдающиеся люди, которые достойны признания на самом высоком уровне», - написал в своем Instagram Госсекретарь Дагестана.
Госсекретарь Дагестана поблагодарил медиков региона от лица Президента России
- Автор Хадижат
- 05 февраля, 2021. Пятница 15:38
Хизри Абакаров по поручению главы региона Сергея Меликова вручил благодарности и почетные грамоты от Президента России медицинским сотрудникам Избербаша, Дагестанских Огней, Дербентского района и города Дербент.
Последнее от Хадижат
- В Дагестане задержана банда интернет мошенников
- В Казбековском районе началась вакцинация от коронавируса
- "Газпром Махачкала" предупреждает о запланированных отключениях в связи с ремонтными работами
- В Дагестане вакцинацию от коронавируса проходят сотрудники МЧС
- В Дагестане саперы Росгвардии уничтожили найденные боеприпасы