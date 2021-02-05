Госсекретарь Дагестана поблагодарил медиков региона от лица Президента России

«Все эти люди, как и остальные медицинские работники героически проявили себя во время пандемии коронавирусной инфекции, самоотверженно работая в «красных зонах», месяцами не видя свои семьи, своих близких и родных. Это на самом деле выдающиеся люди, которые достойны признания на самом высоком уровне», - написал в своем Instagram Госсекретарь Дагестана.