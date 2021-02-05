Причиной отключения газа станет проведение ремонтных работ по замене аварийного оборудования. Отключение газа произойдет 19 февраля с 10:00 до 14:00, в зону отключения попадают улицы Гоголя, Космонавтов, Виноградная а также поселок Семендер. Представители «Газпром газораспределение Махачкала» просят абонентов закрыть газовые краны на время проведения ремонтных работ.
"Газпром Махачкала" предупреждает о запланированных отключениях в связи с ремонтными работами
- Автор Хадижат
- 05 февраля, 2021. Пятница 13:55
«Газпром газораспределение Махачкала» сообщает о планируемом временном приостановлении газоснабжения в Кировском районе столицы, сообщили в пресс-центре ведомства.
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