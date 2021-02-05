ДГУ укрепляет деловые связи с университетом Белоруссии

Участники конференции рассмотрели актуальные вопросы развития исторического образования в высшей школе России и Беларуси, а также различные аспекты международного межвузовского научно-академического партнерства и межкультурного взаимодействия в полиэтническом пространстве.

Дагестанский государственный университет активно расширяет своё международное сотрудничество. С вузами Белоруссии мы работаем не первый год. «Не так давно на площадке «Точка кипения ДГУ» состоялся круглый стол, посвящённый проблеме продвижения результатов научно-исследовательской деятельности вуза в международном научном пространстве, участие в котором приняли эксперты Белорусского государственного университета культуры и искусств и Белорусского национального технического университета, - отмечает ректор ДГУ Муртазали Рабаданов. - Сегодня с крупнейшим вузом Белоруссии, Белорусским государственным университетом мы обсуждаем непосредственно формы межвузовского научно-академического партнерства, среди которых и совместные мероприятия, исследования, и возможности академической мобильности преподавателей и студентов обеих сторон, программы двойных дипломов, и многие другие, нацеленные на рост качества образования и науки в вузах наших союзных государств».

У ДГУ уже есть договор о сотрудничестве с историческим факультетом Белорусского государственного университета, программы его реализации были одним из ключевых вопросов мероприятия. «Можно развивать академическую мобильность наших студентов, проводить совместные научные и культурные мероприятия, олимпиады, археологические и этнографические экспедиции», – заявляет проректор по учебной работе ДГУ Магомед Гасанов.

«Опыт взаимодействия с Дагестанским государственным университетом у нас очень позитивный, и нашему вузу такое сотрудничество весьма интересно. В БГУ есть специалисты по кавказским языкам, по истории Кавказа и Закавказья, также у нас ведется обучение по направлению «Регионоведение», поэтому дружеские связи с Дагестаном, с ДГУ для нас полезны», – говорит декан исторического факультета БГУ Александр Кохановский.

Дагестанский госуниверситет несколько лет успешно сотрудничает с университетами разных стран мира. «ДГУ – полноправный член восьми международных ассоциаций высших учебных заведений. У нас заключены договора с 14 вузами стран Евросоюза и США, 19 вузами стран Турции, Ближнего Востока и Африки, китайским университетами, вузом Японии, 23 вузами стран СНГ. Академическую мобильность мы осуществляем по программе Фулбрайта, германской службе академических обменов DAAD, программе академических обменов Мевлана и другим. Около 750 студентов-иностранцев получают в Даггосуниверситете высшее образование, причем география стран, откуда они приехали, весьма широка», – рассказывает начальник Управления международных связей ДГУ Камал Гираев.

По результатам проведенной конференции было предложено подготовить ежегодную Рабочую программу трехстороннего сотрудничества между историческими факультетами ДГУ, МГУ им. М.В. Ломоносова и БГУ, которая включает в себя разработку совместных образовательных программ магистратуры в области истории и политологии, ведущих к присуждению совместных степеней. В том числе: обучение студентов Дагестанского университета в магистерской программе двойных дипломов МГУ им. М.В. Ломоносова и БГУ, участие студентов исторического факультета ДГУ в гуманитарной школе исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова «Историко-политологическая конфликтология». Кроме этого, документ будет определять повышение эффективности международной научно-исследовательской деятельности за счет выполнения совместных проектов, в том числе, в области изучение истории, этнологии и археографии малых народностей Кавказа и кавказских языков, развитие академической мобильности обучающихся и научно-педагогических работников за счет организация летних и зимних школ, а также сотрудничество в молодежной сфере.

Уровень конференции отметил заведующий кафедрой истории древнего мира и средних веков истфака ДГУ Андрей Прохоров: «Для белорусской стороны очень важно, что к традиционному сотрудничеству с МГУ очень активно подсоединяется Дагестанский государственный университет. Важность этого сотрудничества была продемонстрирована участием в конференции проректора по учебной работе ДГУ, заведующего кафедрой истории России исторического факультета ДГУ профессора Магомеда Гасанова. Во время работы конференции уже были озвучены предложения по вхождению дагестанских студентов в магистерских программах с участием Белорусского государственного университета. Это показывает высокий уровень заинтересованности сторон в поступательном налаживании контактов. Для белорусской стороны наибольший интерес на данный момент представляет работа по изучению истории белорусской диаспоры в Дагестане и налаживание контактов с современной белорусской общиной в регионе. Данные задачи могут активизировать сотрудничество БГУ и ДГУ и по ряду других направлений».