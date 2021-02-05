ЗАМАНА - В Дагестане саперы Росгвардии уничтожили найденные боеприпасы

В Дагестане саперы Росгвардии уничтожили найденные боеприпасы

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05 февраля, 2021. Пятница 13:41
В Дагестане саперы Росгвардии уничтожили найденные боеприпасы В Дагестане саперы Росгвардии уничтожили найденные боеприпасы

В результате поисковых мероприятий, тайник был обнаружен в Левашинском районе сотрудниками правоохранительных органов и росгвардейцами.

В Дагестане саперы Росгвардии уничтожили найденные боеприпасы
Общество

На месте были уничтожены 7 выстрелов к гранатомёту и 82 мм мина. В тайнике, предположительно принадлежащему бандгруппы уничтожений в 2017 году, также была обнаружена литература религиозного характера и более 40 патронов.

 

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