В Дагестане саперы Росгвардии уничтожили найденные боеприпасы

В результате поисковых мероприятий, тайник был обнаружен в Левашинском районе сотрудниками правоохранительных органов и росгвардейцами.

На месте были уничтожены 7 выстрелов к гранатомёту и 82 мм мина. В тайнике, предположительно принадлежащему бандгруппы уничтожений в 2017 году, также была обнаружена литература религиозного характера и более 40 патронов.