На месте были уничтожены 7 выстрелов к гранатомёту и 82 мм мина. В тайнике, предположительно принадлежащему бандгруппы уничтожений в 2017 году, также была обнаружена литература религиозного характера и более 40 патронов.
В Дагестане саперы Росгвардии уничтожили найденные боеприпасы
- Автор Хадижат
- 05 февраля, 2021. Пятница 13:41
В результате поисковых мероприятий, тайник был обнаружен в Левашинском районе сотрудниками правоохранительных органов и росгвардейцами.
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