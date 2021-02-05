Эксперты ДГУ о региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по праву: «Нужно, чтобы программа олимпиады составлялась в соответствии со школьной»

Знание человеком своих прав с раннего детства – залог правильного развития гражданского общества. Сегодня во многих школах не изучают основы российского права, дети не знают законов своей страны. Недавно ЮИ ДГУ стал площадкой регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву. При успешном прохождении всех туров олимпиады ученики могут без экзаменов поступить в любой российский вуз по соответствующему профилю.

Конкурс собрал 76 учеников городских и районных школ. «Задания олимпиады были традиционно сложными, требовали специальных знаний отраслевых наук, теоретических знаний и умений применять эти знания в конкретных жизненных обстоятельств. Наиболее сложным заданием был чайнворд, содержащий сложные правовые термины», – рассказывают педагоги-юристы. Победителей регионального этапа олимпиады по праву в этом году не оказалось. Директор Юридического института ДГУ Шихтимер Магомедов связывает это с недостаточно внимательным отношением к правоведению в школах: «Отсутствуют дисциплины по Конституции России и Дагестана, российскому праву. Также хотелось бы, чтобы в школах открывали соответствующие кружки, ведь знать свои права и основы Конституции для ребенка весьма важно». Руководитель подразделения подчеркивает и сложность заданий олимпиады: «Нужно, чтобы программа олимпиады составлялась в соответствии со школьной».

Несмотря на неудовлетворительные результаты, жюри решило отметить призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву:

Зада Кудиямагомедова, 9 класс (Гунибский район, Тлогобская средняя школа);

Гасан Алиев, 10 класс (Махачкала, средняя школа № 59);

Нариман Эскеров, 11 класс (Махачкала, средняя школа № 46);

Марият Магомедова, 11 класс (Гунибский район, Хутнибская средняя школа);

Амина Мутаева, 11 класс (Махачкала, гимназия №11).

Юридический институт Дагестанского госуниверситета проводит просветительскую работу среди школьников: в подразделении есть Школа юного юриста, которая организует лекции, олимпиады и конкурсы для детей, интересующихся правом. Сотрудники Юридической клиники при институте посещают школы, где разъясняют детям основы российского законодательства. ЮИ ДГУ несколько лет выпускает учителей права для школ, колледжей и техникумов республики, в подразделении есть отдельное направление «Педагогическое образование, профиль «Право». Все подробности о поступлении в институт на сайте http://law.dgu.ru/, о поступлении в Колледж ДГУ, где также есть юридические направления, по ссылке: http://law.dgu.ru/college/