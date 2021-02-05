Конкурс собрал 76 учеников городских и районных школ. «Задания олимпиады были традиционно сложными, требовали специальных знаний отраслевых наук, теоретических знаний и умений применять эти знания в конкретных жизненных обстоятельств. Наиболее сложным заданием был чайнворд, содержащий сложные правовые термины», – рассказывают педагоги-юристы. Победителей регионального этапа олимпиады по праву в этом году не оказалось. Директор Юридического института ДГУ Шихтимер Магомедов связывает это с недостаточно внимательным отношением к правоведению в школах: «Отсутствуют дисциплины по Конституции России и Дагестана, российскому праву. Также хотелось бы, чтобы в школах открывали соответствующие кружки, ведь знать свои права и основы Конституции для ребенка весьма важно». Руководитель подразделения подчеркивает и сложность заданий олимпиады: «Нужно, чтобы программа олимпиады составлялась в соответствии со школьной».
Несмотря на неудовлетворительные результаты, жюри решило отметить призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву:
Зада Кудиямагомедова, 9 класс (Гунибский район, Тлогобская средняя школа);
Гасан Алиев, 10 класс (Махачкала, средняя школа № 59);
Нариман Эскеров, 11 класс (Махачкала, средняя школа № 46);
Марият Магомедова, 11 класс (Гунибский район, Хутнибская средняя школа);
Амина Мутаева, 11 класс (Махачкала, гимназия №11).
Юридический институт Дагестанского госуниверситета проводит просветительскую работу среди школьников: в подразделении есть Школа юного юриста, которая организует лекции, олимпиады и конкурсы для детей, интересующихся правом. Сотрудники Юридической клиники при институте посещают школы, где разъясняют детям основы российского законодательства. ЮИ ДГУ несколько лет выпускает учителей права для школ, колледжей и техникумов республики, в подразделении есть отдельное направление «Педагогическое образование, профиль «Право». Все подробности о поступлении в институт на сайте http://law.dgu.ru/, о поступлении в Колледж ДГУ, где также есть юридические направления, по ссылке: http://law.dgu.ru/college/