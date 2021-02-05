Жители республики, хранящие в доме оружие без соответствующих на то разрешений, могут добровольно его сдать обратившись в любое отделение Министерства внутренних дел по Республике Дагестан.
Так, за пистолет или револьвер государство предлагает 45 тысяч рублей, охотничье ружье готовы приобрести за 4500 рубле й а патроны и боеприпасы к стрелковому оружию по 15 рублей за штуку. Подчеркнём, что лица, добровольно сдавшие нелегально хранящееся у них оружие, освобождаются от уголовного наказания за незаконное хранение.
МВД Дагестана проводит акцию по приобретению у населения незаконного оружия за наличный расчет
- Автор Хадижат
- 05 февраля, 2021. Пятница 08:47
В Республике Дагестан стартовала уже ставшая привычной ежегодная кампания по приобретению у жителей нелегально находящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
Жители республики, хранящие в доме оружие без соответствующих на то разрешений, могут добровольно его сдать обратившись в любое отделение Министерства внутренних дел по Республике Дагестан.
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