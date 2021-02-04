Министр здравоохранения РД: "Не смотра на ситуацию с коронавирусом, онкоскрининг никто не отменял"

В 2020 году в Республике Дагестан диагноз раковая опухоль был поставлен более 4 тысяч раз. Наибольшее распространение получил рак молочной железы, рак легких и желудочно-кишечного тракта.

"Маленькая опухоль, обнаруженная на начальном этапе заболевания для медиков успех. В таком случае можно говорить о положительном результате лечения. Однако, нередко пациент обращается к медикам уже имея запущенную форму болезни, справиться с которой уже бывает не возможно", - говорит врио министра здравоохранения РД Татьяна Беляева.

Она уточняет, что не смотря на ситуацию с коронавирусом, нельзя забывать и о других заболеваниях, требующих безотлагательного вмешательства и онкология, безусловно, является одной из них.