ЗАМАНА - Министр здравоохранения РД: "Не смотра на ситуацию с коронавирусом, онкоскрининг никто не отменял"

Министр здравоохранения РД: "Не смотра на ситуацию с коронавирусом, онкоскрининг никто не отменял"

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04 февраля, 2021. Четверг 21:32
Министр здравоохранения РД: &quot;Не смотра на ситуацию с коронавирусом, онкоскрининг никто не отменял&quot;

4 февраля ежегодно в мире отмечается день борьбы с раковыми заболеваниями.

Министр здравоохранения РД: "Не смотра на ситуацию с коронавирусом, онкоскрининг никто не отменял"
Общество

В 2020 году в Республике Дагестан диагноз раковая опухоль был поставлен более 4 тысяч раз. Наибольшее распространение получил рак молочной железы, рак легких и желудочно-кишечного тракта.

"Маленькая опухоль, обнаруженная на начальном этапе заболевания для медиков успех. В таком случае можно говорить о положительном результате лечения. Однако, нередко пациент обращается к медикам уже имея запущенную форму болезни, справиться с которой уже бывает не возможно", - говорит врио министра здравоохранения РД Татьяна Беляева.
Она уточняет, что не смотря на ситуацию с коронавирусом, нельзя забывать и о других заболеваниях, требующих безотлагательного вмешательства и онкология, безусловно, является одной из них.

 

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