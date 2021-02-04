На реконструкцию родильного отделения Каспийской ЦГБ выделено 40 млн рублей

"Реконструкция Каспийского родильного дома это одна из наших главных задач, которую мы попытались решить более быстро даже в критериях ограниченного выделения финансовых средств. Будущие матери должны лежать в светлых и приятных палатах, дети должны появляться на свет в прекрасных, аккуратных, радующих глаз отделениях", подчеркнула министр.

Отметим, что также запланировано приобретение для родильного дома современного оборудования лапароскопической стойки. Работать на новом оборудовании уже умеют специалисты, приглашенные в течении последних двух лет в Каспийск из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Астрахани.