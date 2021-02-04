"Реконструкция Каспийского родильного дома это одна из наших главных задач, которую мы попытались решить более быстро даже в критериях ограниченного выделения финансовых средств. Будущие матери должны лежать в светлых и приятных палатах, дети должны появляться на свет в прекрасных, аккуратных, радующих глаз отделениях", подчеркнула министр.
Отметим, что также запланировано приобретение для родильного дома современного оборудования лапароскопической стойки. Работать на новом оборудовании уже умеют специалисты, приглашенные в течении последних двух лет в Каспийск из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Астрахани.
На реконструкцию родильного отделения Каспийской ЦГБ выделено 40 млн рублей
- Автор Хадижат
- 04 февраля, 2021. Четверг 17:27
Министерство здравоохранения Республики Дагестан выделит 40 миллионов рублей на окончание капремонта и реконструкцию родильного дома Каспийской ЦГБ. Соответственное задание было дано временно исполняющий обязанности руководителя Минздрава РД Татьяной Беляевой.
"Реконструкция Каспийского родильного дома это одна из наших главных задач, которую мы попытались решить более быстро даже в критериях ограниченного выделения финансовых средств. Будущие матери должны лежать в светлых и приятных палатах, дети должны появляться на свет в прекрасных, аккуратных, радующих глаз отделениях", подчеркнула министр.
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