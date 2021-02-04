250 семей военнослужащих Каспийской флотилии справляют новоселье

Два десятиэтажных дома возведены возведены специально для военнослужащих. Строительство велось по передовым энергосберегающим технологиям с учетом погодных критериев и особенностей сейсмической активности в регионе.

Для проживания военнослужащих все готово: квартиры отремонтированы и укомплектованы мебелью. Позаботились также и о доступности детского сада, рядом строится новая школа. Стоит отметить, что неподалеку будет также расположен военно-морской госпиталь.