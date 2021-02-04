ЗАМАНА - 250 семей военнослужащих Каспийской флотилии справляют новоселье

250 семей военнослужащих Каспийской флотилии справляют новоселье

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04 февраля, 2021. Четверг 16:14
250 семей военнослужащих Каспийской флотилии справляют новоселье 250 семей военнослужащих Каспийской флотилии справляют новоселье 250 семей военнослужащих Каспийской флотилии справляют новоселье

Два десятиэтажных дома возведены возведены специально для военнослужащих. Строительство велось по передовым энергосберегающим технологиям с учетом погодных критериев и особенностей сейсмической активности в регионе.

250 семей военнослужащих Каспийской флотилии справляют новоселье
Общество

Для проживания военнослужащих все готово:  квартиры отремонтированы и укомплектованы мебелью. Позаботились также и о доступности  детского сада, рядом строится новая школа. Стоит отметить, что неподалеку будет также расположен военно-морской госпиталь. 

 

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взяты из открытых источников
 

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