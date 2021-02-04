Школьники Махачкалы приняли участие в исторической квест-игре

В Махачкале квест-игра была проведена в парке им. Ленинского Комсомола, на площадке Музея боевой славы.

В игре были задействованы порядка ста махачкалинских школьников. Они, разделившись на двадцать команд, ознакомились с правилами соревнований и прошли семь станций, которые состоят из теоретических вопросов об истории Второй Мировой войны и практических заданий. А именно, на одной из станций участникам было нужно разобрать и собрать автомат. По результатам квеста победителем стала команда гимназии №38 «Юность», второе место заняла команда «Белый дом» гимназии №13, а третье участники средней школы №10 «Потомки прошлого».