ЗАМАНА - Школьники Махачкалы приняли участие в исторической квест-игре

Школьники Махачкалы приняли участие в исторической квест-игре

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04 февраля, 2021. Четверг 15:33
Школьники Махачкалы приняли участие в исторической квест-игре

В Республике Дагестан прошла историческая квест-игра «Сталинградская битва» организована она была во многих муниципалитетах республики.

Школьники Махачкалы приняли участие в исторической квест-игре
Общество

В Махачкале квест-игра была проведена в парке им. Ленинского Комсомола, на площадке Музея боевой славы.
В игре были задействованы порядка ста махачкалинских школьников. Они, разделившись на двадцать команд, ознакомились с правилами соревнований и прошли семь станций, которые состоят из теоретических вопросов об истории Второй Мировой войны и практических заданий. А именно, на одной из станций участникам было нужно разобрать и собрать автомат. По результатам квеста победителем стала команда гимназии №38 «Юность», второе место заняла команда «Белый дом» гимназии №13, а третье участники средней школы №10 «Потомки прошлого».

 

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