Факультет математики и компьютерных наук ДГУ представил свое студенческое самоуправление

Дагестанский государственный университет активно способствует саморазвитию студентов и формированию их управленческих навыков.

«Студенческое самоуправление позволяет вчерашнему школьнику органично вписаться в новый ритм студенческой жизни, поддерживая его в этот важнейший этап взросления, а старшекурсникам верно скоординировать свой вектор дальнейшего научно-образовательного развития в диалоге своих запросов и возможностей, предоставляемых вузом», – говорит ректор Даггосуниверситета Муртазали Рабаданов.

Студенческое самоуправление факультета математики и компьютерных наук ДГУ – это студенческое научное общество, Профбюро, Комитет по делам молодежи и Институт кураторов.

Активисты профбюро на курсах защищают социальные права студентов, помогают с документами для стипендии и материальных выплат и с трудоустройством, решают спорные вопросы на парах и в студенческом общежитии.

Активисты Института кураторов КДМ факультета математики и компьютерных наук ДГУ выступают в роли тьторов и кураторов и знакомят первокурсников с факультетом, проводят тренинги личностного роста и игры на командообразование.

Студенческое научное общество факультета организует курсы по программированию для новичков и любителей и помогает прокачать свои знания языков C#, Pyton и C++. На курсах более высокого уровня студенты готовятся к олимпиадам и конкурсам. Обучение принесло результаты: команда ФМиКН прошла в полуфинал 45-го чемпионата мира по спортивному программированию ICPC.

"Мистер и Мисс ФМикн" - традиционный конкурс математического факультета, организуемый культурно-массовым сектором КДМ. Когда открывается приём заявок на участие, студенты заполняют анкету, дают несколько интервью, отвечают на специально подготовленные вопросы.

Чтобы победить, участники должны проявлять не только интеллект, но и способность к импровизации, умения вести себя на сцене и нестандартно мыслить.

ФМиКН - кладезь талантливых гитаристов! На базе Комитета по делам молодёжи был сформирован гитарный клуб "Guitar Day". Его участники устраивают собрания, делятся опытом с начинающими гитаристами, готовят инструментальные номера для мероприятий и устраивают мини-концерты для однокурсников.

«Студенческое самоуправление в вузах получит поддержку министерства. Студент должен активно участвовать в жизни университета!»,- важность студенческого самоуправления отметил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.