В частности, градоначальник сообщил, что процесс вывоза мусора ускорит приобретенная в скором времени дополнительная техника.
Махачкалу ожидает масштабная дезинфекция
- Автор Арслан
- 04 февраля, 2021. Четверг 11:53
О том, что Махачкалу после ликвидации мусорных свалок охватят масштабной дезинфекцией, в своем инстаграм-аккаунте сообщил глава города Салман Дадаев.
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