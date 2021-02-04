Приемная «Единой России» поможет махачкалинке пройти обследование

На госпитализацию в Институт Вредена в Санкт-Петербурге в марте текущего года Дагмара Рамазанова отправится благодаря Региональной общественной приемной «Единой России». Которая, по данным РИА «Дагестан», с 1 февраля рассмотрела более обращений дагестанцев в рамках недели приемов граждан по вопросам здравоохранения.