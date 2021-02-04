Отмечено, что прием граждан по вопросам здравоохранения продлится до 5 февраля.
Приемная «Единой России» поможет махачкалинке пройти обследование
- Автор Арслан
- 04 февраля, 2021. Четверг 10:54
На госпитализацию в Институт Вредена в Санкт-Петербурге в марте текущего года Дагмара Рамазанова отправится благодаря Региональной общественной приемной «Единой России». Которая, по данным РИА «Дагестан», с 1 февраля рассмотрела более обращений дагестанцев в рамках недели приемов граждан по вопросам здравоохранения.