ЗАМАНА - Приемная «Единой России» поможет махачкалинке пройти обследование

Приемная «Единой России» поможет махачкалинке пройти обследование

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04 февраля, 2021. Четверг 10:54
Приемная «Единой России» поможет махачкалинке пройти обследование

На госпитализацию в Институт Вредена в Санкт-Петербурге в марте текущего года Дагмара Рамазанова отправится благодаря Региональной общественной приемной «Единой России». Которая, по данным РИА «Дагестан», с 1 февраля рассмотрела более обращений дагестанцев в рамках недели приемов граждан по вопросам здравоохранения.

Приемная «Единой России» поможет махачкалинке пройти обследование
Общество

Отмечено, что прием граждан по вопросам здравоохранения продлится до 5 февраля.

 

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