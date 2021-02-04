ЗАМАНА - Махачкалу и Ставрополь свяжут прямым ависообщением  

Махачкалу и Ставрополь свяжут прямым ависообщением  

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04 февраля, 2021. Четверг 09:32
Махачкалу и Ставрополь свяжут прямым ависообщением  

 

Перелеты во вторник и субботу, по данным махачкалинского аэропорта, будут осуществляться с 30 марта текущего года.

Махачкалу и Ставрополь свяжут прямым ависообщением  
Общество

Выполнять рейсы из Ставрополя в Махачкалу в 12:00, а обратно — в 14:20, будет авиакомпания Utair.

 

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