Дербентский платан может стать европейским деревом года

Это дерево знает множество легенд. Люди приходят сюда помолиться, подумать, да и просто прикоснуться к веткам могучего платана. Говорят, под его кронами отдыхал и творил знаменательный писатель Бестужев-Мариинский, а за его лепестками ухаживал великой полководец Надир-шах. Сегодня это дерево украшает центральную часть культового сооружения Дербентской Джума мечети.

Экологи Европы вот уже 11 лет ищут деревья с самой интересной историей. Каждый год страны-участницы выбирают представителя от своей страны, проводя национальный конкурс. Деревья России уже 4 принимали участие в этом конкурсе, но выше 2 места не поднимались. В этот раз, к голосованию должна подключиться вся республика.

Проголосовать важно до 28 февраля. Сделать это можно перейдя по следующим ссылкам rosderevo.ru и threeoftheyear.org