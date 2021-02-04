ЗАМАНА - Дербентский платан может стать европейским деревом года

Дербентский платан может стать европейским деревом года

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04 февраля, 2021. Четверг 08:17
Дербентский платан может стать европейским деревом года

 Дагестанцы смогут проголосовать за главное дерево страны на международном конкурсе. Дереву уже 284 года. В обхвате его размер составляет 6 метров.

Дербентский платан может стать европейским деревом года
Общество

Это дерево знает множество легенд. Люди приходят сюда помолиться, подумать, да и просто прикоснуться к веткам могучего платана. Говорят, под его кронами отдыхал и творил знаменательный писатель Бестужев-Мариинский, а за его лепестками ухаживал великой полководец Надир-шах. Сегодня это дерево украшает центральную часть культового сооружения Дербентской Джума мечети. 
Экологи Европы вот уже 11 лет ищут деревья с самой интересной историей. Каждый год страны-участницы выбирают представителя от своей страны, проводя национальный конкурс. Деревья России уже 4 принимали участие в этом конкурсе, но выше 2 места не поднимались. В этот раз, к голосованию должна подключиться вся республика.
Проголосовать важно до 28 февраля. Сделать это можно перейдя по следующим ссылкам rosderevo.ru и threeoftheyear.org

 

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