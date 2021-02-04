Маски могут остаться в прошлом

Есть надежда, что уже в этом году россияне смогут отказаться от масок. С таким заявлением выступила глава Роспотребнадзора страны Анна Попова.

По ее словам, столь оптимистичный прогноз основывается на сумме нескольких факторов: во-первых, граждане страны уже научились жить в условиях вируса, а во-вторых, количество желающих получить вакцину в России растет с каждым днем.

Главный санитарный врач страны подчеркивает: для того, чтобы мы окончательно взяли коронавирусную инфекцию в свои руки, в России процент привитых граждан должен составлять более 60%. Пока иммунитет к опасной инфекции выработала только четверть граждан страны.